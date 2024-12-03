BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

BIST 100 endeksi, günü 9.827,23 puandan kapatarak yüzde 1,51 artış sağladı.

03.12.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,12 puan artarak 9.827,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.713,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.661,11 puanı, en yüksek 9.885,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 9.827,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,14 puan ve yüzde 1,89 kazançla 10.845,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 35'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 641 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,59, bileşik getirisi de yüzde 41,12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6523 lira, satışta 34,7912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6189 lira, satışta 34,7577 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 73 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 19:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.