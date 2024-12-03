BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,12 puan artarak 9.827,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.713,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.661,11 puanı, en yüksek 9.885,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 9.827,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,14 puan ve yüzde 1,89 kazançla 10.845,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 35'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 641 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,59, bileşik getirisi de yüzde 41,12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6523 lira, satışta 34,7912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6189 lira, satışta 34,7577 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 73 dolardan işlem görüyor.