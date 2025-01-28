BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 123,91 puan artarak 10.121,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 33,72 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.031,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.977,05, en yüksek 10.139,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 10.121,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 2,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 174,31 puan ve yüzde 1,57 kazançla 11.244,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 755 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 755 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 3 milyon 157 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,12, bileşik getirisi de yüzde 38,20 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,6729 lira, satışta 35,8158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,6352 lira, satışta 35,7780 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 155,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 76,5 dolardan işlem görüyor.