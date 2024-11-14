BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artışla 9.365,93 puana ulaştı.

14.11.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 yükselerek 9.365,93 puana çıktı.

Dün 9.300,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 53,98 puan ve yüzde 0,58 artışla 9.354,28 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan ve yüzde 0,71 artışla 9.365,93 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.345,35, en yüksek 9.417,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 543 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 156,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3620 liradan, avro 36,2540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 düşüşle 2 bin 543 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor - Son Dakika

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