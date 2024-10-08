BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100, güne yüzde 0,10 artışla 9.040,75 puandan başladı. Bankacılık endeksi düştü.

08.10.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.040,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,11 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.040,75 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,11 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile metal ana sanayi oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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