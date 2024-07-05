BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.887,64 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,56 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,47 ile iletişim oldu. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

05.07.2024 13:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.887,64 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,08 puan artışla 10.887,64 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 46,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,56 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,47 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olabileceği öngörülüyor.

Mayıs ayı tarım dışı istihdamın 272 bin olduğunu hatırlatan analistler, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.

Analistler, bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade ederek, Banka'nın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.

Banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu vurguladı.

Analistler, tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine işaret ederek, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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