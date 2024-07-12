BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.035,13 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan ve yüzde 0,10 artarak 11.035,13 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

12.07.2024 10:07
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.035,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan ve yüzde 0,10 artarak 11.035,13 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,62 artışla 11.024,33 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiğini söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan, dün JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında sunum yapan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirterek, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da yaptığı sunumda, "Sıkı para politikası duruşumuz, TL tasarrufları artırdı ve enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasına yardım etti." dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise JP Morgan'ın yatırımcı toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, "Çıktı açığı, yılın 2. çeyreğinde halen pozitif alanda seyretmekle birlikte bir düşüş sergiledi. Yılın ikinci yarısında açığın negatif bölgeye geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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