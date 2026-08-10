BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

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BIST 100 endeksi, haftaya 0,33'lük artışla 13.825,07 puandan başladı. Sektörler arasında dalgalanmalar var.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 13.825,07 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybederek 13.779,39 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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