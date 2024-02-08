Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 106,78 puan artarak 8.949,79 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 19,36 puan ve yüzde 0,22 artışla 8.862,37 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.862,37, en yüksek 8.990,37 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 8.949,79 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 1,67, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,09 puan ve yüzde 1,00 kazançla 9.488,22 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 21'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Gübretaş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 28 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 28 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 54 bin 112 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,13'ten bileşik getirisi de yüzde 42,96'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,5143 lira, satışta 30,6366 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,5135 lira, satışta 30,6358 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 149,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
AK Parti ile ittifakta anlaşamayıp İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi'nden sürpriz bir hamle daha geldi. Partinin İBB Başkan adaylığı için Metin Külünk'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Murat Kurum'un İstanbul adaylığı açıklanmadan önce AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapan Külünk Yeniden Refah'ın teklifini reddetti.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştığı maçta Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar büyük tepki çekti. Zemindeki bozukluklara dikkat çeken futbolseverler "Patates tarlası" şeklinde yorum yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 106,78 Puan Artarak 8.949,79 Puandan Kapandı - Son Dakika
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