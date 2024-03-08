Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101,14 puan artarak 9.155,32 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 30,00 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.084,18 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.023,85, en yüksek 9.174,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 9.155,32 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 131,39 puan ve yüzde 1,37 kazançla 9.712,58 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 169 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,02'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,8395 lira, satışta 31,9671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,7546 lira, satışta 31,8818 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2870, dolar/yen paritesi de 147,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 82,00 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 101,14 Puan Artarak 9.155,32 Puandan Kapandı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.
Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçilere fındık üretimi konusunda doğru uygulamalar eğitimi verildi. Eğitimde fındık kalitesinin artırılması, bakım hatalarının düzeltilmesi, doğru dikim, budama ve gübreleme gibi konular ele alındı. 2 günlük eğitime 200 çiftçi katıldı ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı, ayrıca çeşitli hediyeler verildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını açıkladı. Yalçın, 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu zarar gören 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin'de 2021-2023 yıllarında 583 bin 500 kızılçam ve 79 farklı türde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 'Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği' isimli yeni raporunu yayımladı. Afetlerin toplumsal cinsiyetle bağına ilişkin rehber niteliği taşıyan rapor, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri odağına alarak konuyu toplumsal cinsiyet ekseninde analiz ediyor. Rapor, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları afetlere karşı daha kırılgan halde bırakabileceğini, kadınların hazırlıklı olma ve zorluklarla baş etme kabiliyetlerinin erkeklerden daha olumsuz düzeyde etkilenebileceğini aktarıyor.
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