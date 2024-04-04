BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 183,23 puan artarak 9.129,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,32 puan ve yüzde 0,04 artışla 8.949,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.938,97, en yüksek 9.168,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 9.129,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,53, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 232,03 puan ve yüzde 2,39 kazançla 9.930,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 294 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 294 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,87'den, bileşik getirisi de yüzde 43,85'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,8173 lira, satışta 31,9448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9169 lira, satışta 32,0448 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 88,9 dolardan işlem görüyor.