Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 183,23 puan artarak 9.129,02 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 3,32 puan ve yüzde 0,04 artışla 8.949,12 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.938,97, en yüksek 9.168,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 9.129,02 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,53, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 232,03 puan ve yüzde 2,39 kazançla 9.930,09 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 294 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 294 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 2 milyon 415 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,87'den, bileşik getirisi de yüzde 43,85'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,8173 lira, satışta 31,9448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9169 lira, satışta 32,0448 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 88,9 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede yaptıkları kontrolde yaklaşık 20 ton son tüketim tarihi geçmiş peynir tespit etti. Saklama koşullarına uygun olmayan soğuk hava depolarında muhafaza edilen ve piyasaya sunulacağı değerlendirilen peynirler imha edildi. İşletmeye yasal işlem uygulandı.
Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ve İran arasında elektrik ticareti için anlaşmaların yapıldığını açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin İran ile elektrik iletim şebekesini birbirine bağlayan ve kapasiteyi artıran yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti. İki ülke arasında elektrik alışverişi için uzman heyetlerin çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazanarak 9.129,02 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,75, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.
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