BIST 100 Endeksi 20,83 Puan Artarak 10.268,58 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 20,83 Puan Artarak 10.268,58 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 20,83 Puan Artarak 10.268,58 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,83 puan artarak 10.268,58 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.187,83 puanı ve en yüksek 10.3804,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 334 dolar olarak belirlendi.

09.05.2024 18:39
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,83 puan artarak 10.268,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,63 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.274,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.187,83 puanı ve en yüksek 10.3804,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,27 puan ve yüzde 0,16 kazançla 11.145,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 334 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 334 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 44,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1545 lira, satışta 32,2833 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1845 lira, satışta 32,3134 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2510, dolar/yen paritesi de 155,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 83,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 20,83 Puan Artarak 10.268,58 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 20,83 Puan Artarak 10.268,58 Puandan Kapandı - Son Dakika
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