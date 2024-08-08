BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,19 puan yükselerek 10.098,50 puandan kapandı. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endeksler değer kazandı. Altın ons fiyatı 2.415 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,5 dolardan işlem görüyor.

08.08.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,19 puan yükselerek 10.098,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,51 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.016,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.006,12, en yüksek 10.148,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 10.098,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 0,21 ve mali endeks yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 77,68 puan ve yüzde 0,71 kazançla 10.997,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 415 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 415 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,03 artarak 2 milyon 627 bin 900 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,90, bileşik getirisi de yüzde 42,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,4237 lira, satışta 33,5576 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,4730 lira, satışta 33,6072 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi de 147,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 78,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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