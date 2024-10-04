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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi günü 9.109,34 puandan kapatarak yüzde 2,37 artış gösterdi.

04.10.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,11 puan artarak 9.109,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.850,42 puanı, en yüksek 9.109,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,37 artışla 9.109,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,05, sanayi endeksi yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 239,48 puan ve yüzde 2,42 kazançla 10.126,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 662 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 662 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 3 milyon 66 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1159 lira, satışta 34,2526 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0887 lira, satışta 34,2253 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,3100 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 78,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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