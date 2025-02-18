BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 9.848,02 puana yükseldi.

Dün günü 9.836,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.829,94 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,53 puan ve yüzde 0,12 artışla 9.848,02 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.811,48, en yüksek 9.874,86 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,59 yükselirken, sanayi endeksi 0,66 ve mali endeks yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken, 62'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Aselsan ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 913 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,24, bileşik getirisi de yüzde 39,52 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 151,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2740 liradan, avro 38,0030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 2 bin 913 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 yükselişle 75,3 dolardan işlem görüyor.