Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

20.10.2025 13:36
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 10.299,31 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 10.299,31 puana çıktı.

Cuma günü 10.208,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,51 puan ve yüzde 0,38 artışla 10.247,28 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,55 puan ve yüzde 0,89 değer kazancıyla 10.299,31 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.109,02, en yüksek 10.332,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,3, hizmetler endeksi yüzde 0,6, mali endeks yüzde 1 ve sanayi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken 33'ü düştü. 2 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Destek Finans Faktoring oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 260 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9590 liradan, avro 48,9760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 260 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 60,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

