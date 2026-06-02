BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kazanarak 13.929,76 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,80 puan ve yüzde 1,65 artışla 13.929,76 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,97 ile metal eşya makina, en fazla değer kaybeden yüzde 0,99 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik risklerin yapay zeka rallisini gölgede bırakmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.