BIST 100 Endeksi Yükseliyor - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseliyor

22.06.2026 13:21
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BIST 100 endeksi, ilk yarıda %0,46 artışla 14.802,74 puana ulaştı; işlem hacmi 69,1 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 14.802,74 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,23 puan ve yüzde 0,46 yükselişle 14.802,74 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,30 ile metal eşya makine, en fazla kaybeden ise yüzde 0,40 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken karışık bir seyir izliyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin, kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 34,16 artış gösterdi. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri haziranda geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81'e, hanehalkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13'e gerilerken reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.200 puanın direnç, 14.600 ve 14.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseliyor - Son Dakika

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