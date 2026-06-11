BIST 100 Endeksi Yüzde 0,06 Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 0,06 Düştü

11.06.2026 13:35
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.736,21 puana gerileyerek değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 13.736,21 puana geriledi.

Dün 13.744,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 41,21 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.785,85 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,43 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 13.736,21 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.727,77 puanı, en yüksek 13.767,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 55'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Europower Enerji, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 90 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 160,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1590 liradan, avro 53,3600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 azalışla 91,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,06 Düştü - Son Dakika

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