BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Arttı - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Arttı

17.04.2026 13:27
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.267,22 puana yükselerek 0,47 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kazanarak 14.267,22 puana yükseldi.

Dün 14.201,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.235,63 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,17 puan ve 0,47 yükselişle 14.267,22 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.183,21 puanı, en yüksek 14.289,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,65 ve mali endeks yüzde 0,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 34'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 790 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,8650 liradan, avro 52,9050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 790 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,1 düşüşle 92,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Arttı - Son Dakika

SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,47 Arttı - Son Dakika
