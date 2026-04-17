Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

17.04.2026 21:07
2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki haftaya 6 puan farkla lider giren Bursaspor, bu hafta en az bir puan alması halinde şampiyon olup Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor'un hafta sonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselmesi bekleniyor.

BURSASPOR 1. LİG'E YÜKSELMEYE HAZIRLANIYOR 

2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, kötü günleri geride bırakıyor. Adeta kabus gibi bir dönem yaşayıp 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e, ardından 3. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, yönetim değişikliğinin ardından adeta küllerinden doğdu.

Geçen sezon Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak üst lige yükselen Bursa temsilcisi, finansal ve sportif başarıyı da aynı anda elde etti. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta da sezona favorilerden biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, son iki haftaya girilirken en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı.

1 PUAN ŞAMPİYONLUĞA YETECEK 

Yeşil-beyazlı ekip, 33. hafta karşılaşmasında pazar günü saat 15.00'da evinde Somaspor'u ağırlayacak. Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

''İNŞALLAH İKİNCİ KUPAYI DA KALDIRACAĞIZ''

Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan, AA muhabirine yönetimin başına ekip olarak geldikten sonra büyük ivme yakalandığını anlattı. Bu başarının mimarının Başkan Enes Çelik olduğunu belirten Kutlucan, şehrin de kenetlenerek kendilerine güvendiğini dile getirdi.

Kutlucan, Bursaspor olarak tarih yazdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Şampiyonluk yolunda da son virajdayız. Yönetime geldiğimizin daha ikinci yılında inşallah ikinci kupayı da kaldıracağız. Çok mutluyuz ve büyük gurur duyuyoruz. Taraftarın bu kadar güvenmesi çok hoşumuza gidiyor. Türkiye'de deplasman rekorlarının ilk üçü Bursaspor'da. Geçmişte de Bursaspor bunu başarmıştı. Biz tekrardan başarılabilir olduğunu gösterdik. Eskişehir'e binlerce kişi geldi. Burada herkes elinden geleni yaptı. Sponsorlara, taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

''3 SENEDE 3 KUPA!''

Kutlucan, önlerinde çok kritik Somaspor maçı olduğunu, bu maçta da güzel bir galibiyet yaşamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız çok güzel bir koreografi hazırlıyor. Bu maçın jenerik bir film gibi olacağını düşünüyoruz. Takımda çok güzel bir hava oluştu. Çok ciddi şekilde kenetlenmiş haldeler. Şampiyon olduktan sonra güzelce eğleneceğiz. Niyetimiz bu. Elektrik faturasını ödeyemeyen, maaşlarını ödemeyen bir Bursaspor vardı. 2 milyar lira civarında borç vardı. Şu an 850-900 milyon lira bandına indi. Bizim dönemimize ait son iki yılda vadesi geçmiş ödenecek hiçbir borcumuz yok. Gerek vergi, gerek sigorta, gerek maaş, çalışan, futbolcu kimseye borcumuz yok. İnşallah bu sene bitirmeyi hedefliyoruz. Biz geldiğimiz ilk sene de söyledik. Başkanımız Enes Çelik çok net bir şekilde, '3 senede 3 kupa kaldıracağız.' dedi. Biz 3 sene boyunca 3 kupayı kaldıracağız."

Kaynak: AA

