Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

17.04.2026 21:19
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın’ın Adli Tıp Kurumu raporu netleşti. Ünlü popçunun testlerinde herhangi bir yasaklı ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu ortaya çıktı. Sağın, Adli Tıp raporunu avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşarak, testlerinde herhangi bir yasaklı ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığını duyurdu.

Sağın'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur.

Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup, müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir.

Buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız."

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI 

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda çok sayıda isim hakkında işlem başlatıldı.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER VARDI 

Soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına iştirak ettikleri iddiasıyla Simge Sağın’ın yanı sıra İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan da gözaltına alınmıştı.

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Kadıköy’de büyük şok
Canlı anlatım: Kadıköy'de büyük şok
