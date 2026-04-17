ABD\'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.04.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD’nin yakalanması için başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"nde ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, ABD’nin hakkında ödül açıklamasından günler sonra ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen bir etkinlikte ilk kez açık şekilde görüntülendi.

ONLARCA DESTEKÇİSİYLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

55 yaşındaki el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela’da çeşitli silahlı grupların düzenlediği "Zafer Yürüyüşü" etkinliği sırasında onlarca destekçisiyle birlikte görüntülendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen el-Hamidavi’nin, paylaşılan görüntülerde yüzünde maske bulunduğu görüldü. El-Hamidavi’nin, söz konusu yürüyüşte destekçileriyle birlikte görüntülenmesi, hakkında ödül açıklanmasının ardından ilk kamuoyu görüntüsü olarak kayda geçti.

ABD BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" kapsamında el-Hamidavi’nin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu. 

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:58:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.