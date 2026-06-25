BIST 100 Endeksi Yüzde 0,62 Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,62 Yükseldi

25.06.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.420,56 puana çıkarken, bazı hisselerde artış görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 14.420,56 puana yükseldi.

Dün 14.331,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 118,91 puan ve yüzde 0,83 artışla 14.450,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,35 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 14.420,56 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.412,68 puanı, en yüksek 14.583,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken 36'sı düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Aselsan, Hektaş, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,28, bileşik getirisi yüzde 40,75 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 161,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,5160 liradan, avro 52,9720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 3 bin 990 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,62 Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:05
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:07:09. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,62 Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.