BIST 100 Endeksi Yüzde 0,63 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,63 Düştü

19.06.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi 14.734,50 puandan kapanarak yüzde 0,63 değer kaybetti, en çok işlem gören hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 92,84 puan azalarak 14.734,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 116,37 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.657,77 puanı, en yüksek 14.876,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybederek 14.734,50 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 107,98 puan ve yüzde 0,63 azalışla 17.019,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,72 ve sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 65'i geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Europower Enerji, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 150 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,73, bileşik getirisi yüzde 41,28 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,2400, satışta 46,4253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,2137, satışta 46,3988 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1473, sterlin/dolar paritesi 1,3226 ve dolar/yen paritesi 161,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,63 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı
İzmir’de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
Beşiktaş’tan Andre Onana’ya kanca Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

18:24
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 18:54:58. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,63 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.