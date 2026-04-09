BIST 100 Endeksi Yüzde 1,12 Arttı
BIST 100 Endeksi Yüzde 1,12 Arttı

09.04.2026 18:52
BIST 100 endeksi günü 13.689,00 puandan kapatırken, işlem hacmi 182,1 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 182,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,57 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,40 tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin belirsizliklerin enerji arzına dair endişeleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilere çevrildi.

Orta Doğu'daki ateşkese ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bunun ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını ve "asla böyle bir söz vermediklerini" belirtti.

Bununla birlikte ABD'de ekonomi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü. Şubat ayına ilişkin PCE fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,0 arttı.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de ÜFE ve enflasyon, ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ile dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,12 Arttı - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,12 Arttı - Son Dakika
