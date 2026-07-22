BIST 100 Endeksi Yüzde 1,18 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,18 Arttı

22.07.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günü 14.138,85 puandan kapattı, toplam işlem hacmi 193 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 193 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,46 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,62 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı şirket bilançolarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel alıcılı bir seyir izlerken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışına ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,18 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:35:45. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,18 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.