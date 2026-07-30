BIST 100 Endeksi Yüzde 1,55 Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 1,55 Düştü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 13.292,93 puandan kapatırken, işlem hacmi 162,4 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 162,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,55 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı faiz kararının ardından bugün yayımlanan ABD verileriyle Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyarken para politikasının seyrine ilişkin belirsizlikleri artırmıştı.

Buna karşın, bugün açıklanan ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyümesi, Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa beklentilerini etkiledi.

Ekonomideki yavaşlamada kamu harcamalarındaki düşüş ile yatırım ve ihracattaki ivme kaybı etkili olurken tüketici harcamalarındaki artış büyümeyi kısmen destekledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,3 artarak önceki aya göre yavaşladı.

Bu gelişmelerle birlikte Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, piyasalarda etkili olan negatif seyrin yerini pozitif bir görünüme bırakmasını sağladı.

Analistler yarın yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,55 Düştü - Son Dakika

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