BIST 100 Endeksi Yüzde 2,14 Düştü

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 284,52 puan ve yüzde 2,14 azalışla 13.001,60 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,85, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek yükselen yüzde 0,88 ile inşaat, en fazla düşen ise yüzde 8,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme, ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.