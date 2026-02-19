BIST 100 Endeksi Yüzde 2,15 Düşüşle 13.953,30'a Geriledi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,15 Düşüşle 13.953,30'a Geriledi

19.02.2026 13:42
BIST 100 endeksi, jeopolitik riskler ve olumsuz verilere bağlı olarak 13.953,30 puana düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,15 değer kaybederek 13.953,30 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,6 puan ve yüzde 2,15 düşüşle 13.953,30 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 117,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi ise yüzde 3,39 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek yükselen yüzde 0,8 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. ABD ile İran arasındaki gerilim bölgede risk iştahının azalmasına neden olurken bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor. Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 14.343,11 puana kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısını negatif bir seyirde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 olarak hesaplandı.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 artışla 85,7'ye yükseldi. Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, 2025 dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 165,7 milyar dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik risklerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.750 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

