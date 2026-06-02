BIST 100 Güçleniyor

02.06.2026 13:26
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kazanarak 13.929,76 puana yükseldi.

Dün 13.703,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 94,57 puan ve yüzde 0,69 artışla 13.798,53 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,80 puan ve yüzde 1,65 yükselişle 13.929,76 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.798,53 puanı, en yüksek 14.004,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,82, mali endeks yüzde 1,62 sanayi endeksi yüzde 1,45 ve hizmetler endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken, 15'i düştü 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Akbank, ASELSAN, Türk Hava Yolları ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 530 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,54, bileşik getirisi yüzde 43,45 gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,9310 liradan, avro 53,5230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 530 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 93,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

