BIST 100 Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 azalışla 9.814,69 puandan açıldı.

27.09.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 9.814,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.814,69 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,46 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 2,92 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 9.829,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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