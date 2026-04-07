BIST 100 Güne Düşüşle Başladı
BIST 100 Güne Düşüşle Başladı

07.04.2026 10:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamlamıştı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,87 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine dair risklerin devam etmesi yön arayışını öne çıkarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, İran'daki petrolü elde tutmak istediğini ancak Amerikan halkının eve dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlarını sürdüren Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın, ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
