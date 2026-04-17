BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

17.04.2026 10:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.235,63 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 34,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.235,63 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmelerden olumlu sonuç alınabileceğine dair iyimserlik korunurken, yatırımcıların sürece ilişkin daha fazla netlik arayışı ve hafta sonu boyunca gelebilecek haber akışına karşı temkinli duruşu risk iştahını sınırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, İran'la anlaşma yapmaya da çok yakın olduklarını söyledi.

Analistler, piyasalarda zayıf da olsa "barış" fiyatlamalarının devam ettiğini, ancak nükleer program, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması gibi başlıklarda süregelen belirsizliklerin kısa vadede ortadan kalkmasının zor olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
