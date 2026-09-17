BİST 100 güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı - Son Dakika
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BİST 100 güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı

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BİST 100 güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, dün yaşanan yüzde 5,54'lük düşüşün ardından yeni işlem gününe de yüzde 1,32 oranında gerilemeyle 12.948,83 puan seviyesinden başladı. Endeks, önceki kapanışa kıyasla 173,74 puan azalırken bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 2,96 değer kaybetti.

(İSTANBUL) - Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, dün yaşanan yüzde 5,54'lük düşüşün ardından yeni işlem gününe de yüzde 1,32 oranında gerilemeyle 12.948,83 puan seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 1,32 oranında gerilemeyle 12.948,83 puan seviyesinden güne başladı.

Dün satış ağırlıklı bir grafik çizen BİST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 oranında kayıpla 13.122,58 puandan kapatmıştı.

Günün ilk işlemlerinde endeks, bir önceki kapanış seviyesine kıyasla 173,74 puan ve yüzde 1,32'lik azalış ile 12.948,83 puana düştü. Sektörel bazda bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 0,34 oranında, holding endeksi de yüzde 2,96 seviyesinde değer kaybetti.

Kaynak: ANKA
Borsa İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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