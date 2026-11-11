BIST 100 günü 11.666,42 puandan yatay tamamladı, BDDK Başkanı Kavcıoğlu affını istedi - Son Dakika
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BIST 100 günü 11.666,42 puandan yatay tamamladı, BDDK Başkanı Kavcıoğlu affını istedi

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 4,56 puan artışla 11.666,42 puandan yatay tamamladı; işlem hacmi 117,4 milyar lira oldu. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, son günlerdeki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.666,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,56 puan artarken toplam işlem hacmi 117,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,25 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,61 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, CoreWeave'in güçlü finansal sonuçlarının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif seyrederken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksi son dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, teknoloji ve sanayi hisselerindeki alımların desteğiyle gün içinde pozitif seyretmesine karşın kapanışta yatay bir seyir izledi.

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istediğini bildirdi. Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan affımı istedim." ifadesini kullandı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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