BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 10.058,63 puandan kapatarak 0,16 puan yükseldi.

12.12.2024 21:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,16 puan artarak 10.058,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,75 puan ve yüzde 0,50 artarak 10.109,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.026,06 puanı, en yüksek 10.155,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,16 puan artarak 10.058,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,63 puan ve yüzde 0,20 kayıpla 11.037,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 687 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 687 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 60 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi de yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7933 lira, satışta 34,9327 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,7784 lira, satışta 34,9178 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 152,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 72,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika

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