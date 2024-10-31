BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puana geriledi, işlem hacmi 66,4 milyar lira.

31.10.2024 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler nedeniyle ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Yarın açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, söz konusu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayarak, yoğunlaşan bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra Çin'de imalat sanayi PMI, ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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