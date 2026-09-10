BIST 100 günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 14.393,85 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 14.393,85 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 33'ü prim yaparken 67'si geriledi, altının kilogram fiyatı da yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,63 puan azalarak 14.393,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,19 puan ve yüzde 0,31 artışla 14.550,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.284,94 puanı, en yüksek 14.569,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 144,71 puan ve yüzde 0,84 azalışla 17.094,43 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Sasa Polyester, Akbank, Katılımevim, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 368 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 368 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,3730, satışta 48,5668 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3567, satışta 48,5504 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 154 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,5 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 14.393,85 puandan tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 14.393,85 puandan tamamladı - Son Dakika
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