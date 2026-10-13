BIST 100 günü yüzde 0,82 artışla 12.250,68 puandan kapattı, BIST 30 yüzde 1,27 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 günü yüzde 0,82 artışla 12.250,68 puandan kapattı, BIST 30 yüzde 1,27 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 artışla 12.250,68 puandan kapattı. BIST 30 endeksi yüzde 1,27 kazançla 15.191,57 puana yükselirken, altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100 puan artarak 12.250,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.101,57 puanı, en yüksek 12.276,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 190,29 puan ve yüzde 1,27 artışla 15.191,57 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, mali endeks yatay seyretti, sanayi endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 164 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 164 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,04, bileşik getirisi yüzde 39,29 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,2449, satışta 49,4422 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,2126, satışta 49,4098 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1194, sterlin/dolar paritesi 1,3247 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,76 azalışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansDövizBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı Başvurular e-Devlet’ten yapılacak 310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Süper Lig’de yeni dönem Bu sözü söyleyen futbolcu kırmızı kart görecek Süper Lig'de yeni dönem! Bu sözü söyleyen futbolcu kırmızı kart görecek
Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:30:28. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,82 artışla 12.250,68 puandan kapattı, BIST 30 yüzde 1,27 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei