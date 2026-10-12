BIST 100 günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 12.150,67 puandan kapandı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 12.150,67 puandan kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,94 gerileyerek günü 12.150,67 puandan bitirdi. BIST 30 endeksi yüzde 0,95 azalışla 15.001,28 puandan kapanırken altının kilogram fiyatı yatay seyirle 6 milyon 595 bin 1 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,3 puan azalarak 12.150,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,25 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.277,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.128,78 puanı, en yüksek 12.291,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 12.150,67 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 143,99 puan ve yüzde 0,95 azalışla 15.001,28 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,36, sanayi endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 2,64 ve mali endeks yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 78'i geriledi. Tüpraş, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 166 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 166 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yatay seyirle 6 milyon 595 bin 1 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,2126, satışta 49,4098 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,0931, satışta 49,2898 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1166, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 158,7 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,24 artışla 106,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 12.150,67 puandan kapandı - Son Dakika
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