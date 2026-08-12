BIST 100 Günü Yüzde 2,96 Artışla Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Günü Yüzde 2,96 Artışla Tamamladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, 14.110,14 puana yükselerek günü en yüksek artışla kapattı. Bankacılık endeksi %4,19 kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 405,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 257,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,19, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,30 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,43 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de temmuz enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının faizleri sabit tutacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle karışık bir seyir izlenirken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 14.000 puan seviyesini aşarken, Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı ve yarın açıklanacak TCMB Enflasyon Raporu öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yüzde 2,96 Artışla Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: “Öcalan“ sloganını bakın nasıl savundu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: "Öcalan" sloganını bakın nasıl savundu

18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:52:42. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 Günü Yüzde 2,96 Artışla Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.