BIST 100 günün ilk yarısında 20,40 puan kaybederek 13.317,29 puana indi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında 20,40 puan kaybederek 13.317,29 puana indi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 20,40 puan kaybederek 13.317,29 puana indi; sanayi endeksi yüzde 0,67, mali endeks yüzde 1,67 düştü. Endekse dahil hisselerden 69'u değer kazanırken 29'u geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana geriledi.

Dün günü 13.337,69 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 101,12 puan ve yüzde 0,76 azalışla 13.236,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.224,56, en yüksek 13.370,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,69 artarken, teknoloji endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve mali endeks yüzde 1,67 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken 29'u düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Astor Enerji ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 340 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,50, bileşik getirisi yüzde 39,83 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 156,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8220 liradan, avro 56,0270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 340 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 azalışla 98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında 20,40 puan kaybederek 13.317,29 puana indi - Son Dakika
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