BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi ve 13.959,51 puana çıktı - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi ve 13.959,51 puana çıktı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 13.959,51 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,85 artarken, sektörler arasında en çok kazandıran finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 13.959,51 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.959,51 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 84,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,64 ile bilişim oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi ve 13.959,51 puana çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi ve 13.959,51 puana çıktı - Son Dakika
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