BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüşle 13.317,29 puana indi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüşle 13.317,29 puana indi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana geriledi. Sektör endekslerinde madencilik yüzde 2,20 ile en çok kazandıran, finansal kiralama faktoring yüzde 9,14 ile en fazla kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana indi.

Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
MadencilikEkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüşle 13.317,29 puana indi - Son Dakika
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