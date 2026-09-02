BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,10 değer kaybederek 13.930,77 puana geriledi. Endekse dahil hisselerden 89'u düşerken, mali endeks yüzde 2,51 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,10 değer kaybederek 13.930,77 puana geriledi.

Dün günü 14.229,01 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 112,72 puan ve yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 298,24 puan ve yüzde 2,10 azalışla 13.930,77 puan oldu.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.909,32, en yüksek 14.116,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,68 ve mali endeks yüzde 2,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken 89'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 310 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2990 liradan, avro 55,9320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 310 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 95,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:49:00. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement