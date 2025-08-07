BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 artışla 11.023,63 puan oldu.

Dün günü 10.901,01 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 39,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.940,60 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,62 puanla ve yüzde 1,12 artışla 11.023,63 puan oldu.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.935,15, en yüksek 11.027,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 16'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Çan2 Termik oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 377 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6550 liradan, avro 47,5800 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 377 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 67,2 dolardan işlem görüyor.