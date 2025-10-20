BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi

20.10.2025 13:31
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 10.299,31 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 10.299,31 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,55 puan ve yüzde 0,89 artışla 10.299,31 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 63,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 4,22 ile sigorta, en çok düşen yüzde 1,67 ile turizm oldu.

Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,01, yıllık bazda yüzde 27,71 artış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

