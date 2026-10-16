BIST 100 ilk yarıda yüzde 3,37 kayıpla 11.662,98 puana indi, tüm sektörler geriledi. - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yüzde 3,37 kayıpla 11.662,98 puana indi, tüm sektörler geriledi.

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 407,1 puan ve yüzde 3,37 azalarak 11.662,98 puana indi. Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla düşüş yüzde 6,38 ile finansal kiralama faktoringde oldu ve toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kaybederek 11.662,98 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 407,1 puan ve yüzde 3,37 azalışla 11.662,98 puana indi.

Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 3,24 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla değer kaybeden ise yüzde 6,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda yüzde 3,37 kayıpla 11.662,98 puana indi, tüm sektörler geriledi. - Son Dakika
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