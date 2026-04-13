BIST 100 Negatif Seyirle Tamamladı - Son Dakika
BIST 100 Negatif Seyirle Tamamladı

13.04.2026 18:41
BIST 100 endeksi günü %0,11 kayıpla 14.058,51 puandan kapattı; küresel endişeler etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 214,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,30 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,20 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından petrol fiyatlarında yeniden görülen yükselişin enflasyon görünümünü bozabileceğine ilişkin endişeler ve büyük merkez bankalarının faiz patikasına dair belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel olarak haftanın ilk işlem gününü negatif seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verdi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Çin'de ticaret dengesi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Negatif Seyirle Tamamladı - Son Dakika

SON DAKİKA: BIST 100 Negatif Seyirle Tamamladı - Son Dakika
