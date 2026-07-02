BIST 100 yılın ilk yarısında %25,4 kazandırdı - Son Dakika
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BIST 100 yılın ilk yarısında %25,4 kazandırdı

02.07.2026 11:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026'nın ilk yarısında %25,4 getiri sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 25,4 kazandırırken, 4 ana sektör endeksinin tamamı ile 23 alt sektör endeksinden 21'i yükseliş kaydetti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yılı 11.261,52 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yılın ilk 6 ayında en düşük 11.296,52, en yüksek 15.204,92 puanı gördü. Endeks, 30 Haziran kapanışı itibarıyla 14.121,83 puana ulaşarak yatırımcısına 6 ayda yüzde 25,4 getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 değer kazanarak 16.339,52 puana yükseldi. Böylece her iki gösterge endeks de yılın ilk yarısını yükselişle tamamladı.

BIST 100'ün dolar bazındaki değeri ise 30 Haziran itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 15,4 artarak 302,7 oldu. Endeks, 267,6 ile dolar bazlı en düşük seviyesini 2 Ocak'ta, 334,6 ile en yüksek seviyesini ise 11 Mayıs'ta gördü.

Bununla birlikte, 4 ana sektör endeksinin tamamı değer kazandı. En yüksek getiriyi yüzde 60,5 ile teknoloji endeksi sağlarken, bunu yüzde 28,4 ile mali, yüzde 26,3 ile sınai ve yüzde 19,4 ile hizmetler endeksi izledi.

Alt sektörlere bakıldığında, 23 endeksten 21'i kazandırırken, 2'si kaybettirdi.

Bu dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 411,9 ile finansal kiralama faktoring endeksi sağladı. Bu endeksi, yüzde 91,8 ile bilişim, yüzde 52,2 ile metal ana sanayi, yüzde 33,5 ile gıda içecek ve yüzde 32,7 ile metal eşya makine takip etti.

Piyasalarda yakından izlenen alt sektör endekslerinden holding ve yatırım endeksi yılın ilk yarısında yüzde 8,9, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 değer kazandı.

Öte yandan, aynı dönemde yatırımcısına kaybettiren iki alt sektör endeksinden tekstil deri yüzde 14,4, spor endeksi ise yüzde 11,6 geriledi.

Piyasalara yön veren gelişmeler

Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk yarısında fiyatlamaların yönü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası, dezenflasyon beklentileri, Orta Doğu'daki gelişmeler, yabancı yatırımcı işlemleri ve şirketlere ilişkin haber akışıyla şekillendi.

Yıla güçlü başlangıç yapan BIST 100 endeksi, TCMB'nin ocak ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmesi, ülke risk primindeki (CDS) gerileme ve faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentilerle rekor seviyeleri test etti. Banka, mart, nisan ve haziran toplantılarında ise politika faizini sabit bıraktı.

Öte yandan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlendiği martta 327 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, Orta Doğu'da barış ortamının tesis edileceğine yönelik beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle 217 baz puana inerek 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

TCMB'nin öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün haziranda da sürdüğüne işaret ettiğini bildirmesi, yılın ikinci yarısına ilişkin faiz indirimi beklentilerini canlı tuttu. ABD'de Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesi ise bankacılık sektörü üzerindeki hukuki risk algısını azalttı.

Yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'da gösterge endeksler ve sektörel bazda endeks performansları şöyle:

31 Aralık 202530 Haziran 20266 Aylık Değişim (%)

Gösterge Endeksler

BIST 10011.261,5214.121,8325,4

BIST 3012.223,6116.339,5233,7

Ana Sektör Endeksleri

Hizmetler10.559,6212.609,5819,4

Mali16.355,0720.995,1028,4

Sınai14.013,1217.705,0726,3

Teknoloji28.711,2946.070,6760,5

Alt Sektör Endeksleri
1Aracı Kurumlar103.445,30107.298,503,7
2Banka16.540,0417.966,798,6
3Bilişim5.048,039.680,1191,8
4Elektrik660,96790,5219,6
5Finansal Kiralama Faktoring18.467,0894.538,09411,9
6Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları5.761,226.720,2016,6
7Gıda İçecek12.458,2016.627,4533,5
8Holdingler ve Yatırım12.961,6714.113,878,9
9İletişim2.459,962.790,3413,4
10İnşaat17.512,5122.529,8728,7
11Orman Kağıt Basım6.993,599.158,1131,0
12Kimya Petrol Plastik12.791,0214.828,4315,9
13Madencilik12.254,0713.852,7413,0
14Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları4.586,295.385,9017,4
15Metal Ana Sanayi17.775,4127.047,4352,2
16Metal Eşya Makine20.196,0826.809,9832,7
17Sigorta68.992,7675.183,529,0
18Spor2.051,351.813,31-11,6
19Taş Toprak12.992,8214.504,5111,6
20Tekstil Deri4.817,844.123,66-14,4
21Ticaret26.072,3833.164,4427,2
22Turizm1.640,841.835,0111,8
23Ulaştırma34.500,0438.509,1811,6

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 yılın ilk yarısında %25,4 kazandırdı - Son Dakika

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